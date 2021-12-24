В Могилевской районной школе искусств открылась музейная экспозиция народного артиста Беларуси Леонида Иванова

В агрогородке Буйничи Могилевского района сегодня торжественно открылась музейная экспозиция памяти народного артиста Беларуси, заслуженного учителя БССР, заслуженного деятеля искусств БССР, лауреата Специальной премии Президента, почетного гражданина Могилева, талантливого дирижера, педагога, руководителя оркестра народных инструментов, имя которого носит Могилевская районная детская школа искусств, – Леонида Леонидовича Иванова.





В школе собрались представители районной вертикали, педагогический коллектив, учащиеся, а также родственники, коллеги, друзья и выпускники народного артиста, в том числе его сын Андриан Иванов и коллега Валерьян Базылев.

Леонид Иванов, уроженец Могилева, с детских лет проявил интерес к музыке. Окончил Могилевское музыкальное училище, Белорусскую государственную консерваторию им. А .В. Луначарского. Начинал работать в Могилевском музыкальном училище преподавателем по классу баяна, оркестрового дирижирования и руководителем оркестра народных инструментов. Этому учебному заведению он посвятил 34 года. В 1968 году за достижения в развитии самодеятельного народного творчества и высокое исполнительское мастерство оркестру было присвоено звание «Народный».





В 1973 году Леонида Леонидовича назначили директором Могилевского музыкального училища, 25 лет он работал в этой должности.

В 1990 году в Могилеве открылся филиал Белорусской государственной консерватории – позже Белорусской государственной академии музыки – педагогический факультет.

Директор Могилевского музыкального училища имени Н.А. Римского-Корсакова Леонид Иванов был назначен деканом факультета и в течение восьми лет руководил двумя учебными учреждениями. С 1998 года его основным местом работы стал педагогический факультет Белорусской государственной академии музыки. Становлению и развитию нового высшего учебного учреждения он отдал много сил и творчества, на базе факультета создал второй студенческий оркестр народных инструментов. В 1998 году оркестр становится профессиональным коллективом Могилевской областной филармонии.





В июне 2001 года оркестр народных инструментов Могилевской областной филармонии получил Благодарственное письмо Президента Александра Лукашенко.

За высокие достижения в профессиональной и общественной деятельности в 2000 году Могилевский облисполком присвоил Леониду Иванову почетное звание «Человек года», а в 2003-м он получил Специальную премию Президента в номинации «Музыкальное искусство». В 2003 году Иванову присвоено звание «Почетный гражданин города Могилева». В ноябре 2005-го – ученое звание профессора.

Иванов избирался депутатом районного и городского Советов депутатов, был делегатом II Всебелорусского народного собрания.

В 2008 году ему присвоено почетное звание "Народный артист Беларуси".

После ухода из жизни маэстро оркестру народных инструментов было присвоено имя народного артиста Беларуси Леонида Леонидовича Иванова.





Во время торжественного открытия музейной экспозиции директор Могилевской районной детской школы искусств имени Л.Л. Иванова Алла Лапкина сказала:

– К сожалению, так сложилось, что с 1 сентября 2021 года прекращена деятельность Могилевского филиала Белорусской государственной академии музыки, которым 19 лет руководил Леонид Леонидович Иванов и в котором располагалась посвященная ему экспозиция. Здание филиала сейчас занимает Могилевская государственная гимназия-колледж искусств имени Евгения Глебова, и, когда ко мне обратился ее директор Михаил Евгеньевич Курсаков с предложением разместить музейную экспозицию в нашей школе, я его с радостью поддержала. Наша школа носит имя Леонида Иванова с 14 августа 2014 года – с момента ее образования. В школе работают 11 выпускников Белорусской государственной академии музыки. Среди них есть те, кто пошел по стопам Леонида Иванова и сейчас руководит творческими коллективами.

Наталья Лукашевич – оркестром народных инструментов, Евгений Ефименко – ансамблем учителей, Елена Становая – оркестром народных инструментов Вильчицкого филиала, который под ее руководством в 2017 году получил звание «Образцовый». Мы благодарны, что имеем возможность сохранить память о человеке, внесшем огромный вклад в музыкальное развитие Могилевщины, и сделаем все необходимое, чтобы Могилевская районная детская школа искусств носила имя Леонида Леонидовича Иванова гордо.





После торжественного открытия гостей пригласили на ознакомительную экскурсию по музейной экспозиции.