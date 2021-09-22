В Могилевской областной клинической больнице торжественно открыли новый кабинет рентгеновской компьютерной томографии

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– сказал глава Минздрава.По его словам, «с появлением современного аппарата рентгеновской компьютерной томографии улучшится качество предоставления медицинских услуг. Обследование пациентов становится более информативным и точным. Сегодня на магнитно-резонансную компьютерную томографию делается ставка в диагностике и своевременности оказания медпомощи. В стране принят курс на стирание границ региональных, межобластных и межрайонных медицинских учреждений. Так, житель страны может получить качественную помощь в ближайшем учреждении здравоохранения».Важно, что высокотехнологичные виды медпомощи внедряются в областных центрах и городах ускоренного развития. Дмитрий Пиневич выразил благодарность коллективу больницы и руководству Могилевской области, со стороны которого уделяется должное внимание развитию системы здравоохранения и улучшению материально-технической базы медучреждений.По словам главврача Могилевской областной клинической больницы Анатолия Кулика, "приобретение такого высококлассного аппарата – настоящий подарок всем жителям региона".Томограф разместился на третьем этаже консультативной поликлиники при клинической больнице, которую в день посещает до 500 пациентов. Пропускная способность нового оборудования составляет до ста человек в сутки. Для работы с новым оборудованием специалисты учреждения прошли специальное обучение.– подчеркнул Анатолий Кулик.пояснил он и назвал новый томограф аппаратом мирового уровня.Аппарат японского производства на 128 срезов оснащен по последнему слову техники. Он позволяет выполнять широкий спектр диагностических исследований органов дыхания, костно-суставной системы, заболеваний позвоночника.Новый рентгеновский компьютерный томограф появился в Могилевской областной клинической больнице в рамках реализации проекта "Экстренное реагирование на COVID-19 в Республике Беларусь", который финансируется за счет средств займа Международного банка реконструкции и развития.