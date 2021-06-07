В Могилевской области зарегистрирован случай заражения туляремией

В Беларуси ежегодно фиксируются единичные случаи заболевания туляремией. В июне такой случай был зарегистрирован в Могилевском районе. Источником инфекции стал заяц. Заражение произошло контактным путем при разделке туши без использования перчаток, отметила врач-эпидемиолог отделения особо опасных инфекций УЗ "Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья" Наталья Морозова, сообщает БЕЛТА.
На Могилевщине за последние двадцать лет было зарегистрировано всего семь случаев. Источником инфекции могут служить дикие грызуны, птицы, некоторые млекопитающие (зайцеобразные, а также собаки, овцы и другие).
– Туляремия – природно-очаговая острая инфекция, поражающая лимфатические узлы, кожу, иногда слизистые оболочки глаз, зева, легкие и желудочно-кишечный тракт. Болезнь протекает с выраженными симптомами общей интоксикации, продолжительной лихорадкой, лимфаденитом, – пояснила врач-эпидемиолог. – Возбудитель туляремии устойчив во внешней среде, особенно при низкой температуре. В почве может сохраняться до двух месяцев, в воде – до трех. В шкурках павших от этого заболевания грызунов – до месяца. Также возбудитель может до 30 дней быть на пищевых продуктах, в мороженом мясе – до трех месяцев. Возбудитель туляремии весьма чувствителен к различным физическим факторам – ультрафиолетовым лучам, ионизирующему излучению, высокой температуре, а также к дезинфектантам.
Заболевший человек не опасен для окружающих.
– Данная инфекция имеет множество механизмов заражения и путей передачи возбудителя инфекции. Клинические проявления зависят от того, как человек заразился. Риски заболеть есть практически у всех людей вне зависимости от пола и возраста, – отметила Наталья Морозова.
Инкубационный период может быть от одного дня до 30 суток. Туляремия любой локализации обычно начинается с повышения температуры тела до 38–40 градусов, развития интоксикации, проявляющейся слабостью, болями в мышцах, головной болью. При осмотре отмечается гиперемия лица, конъюнктивы и воспаления слизистых оболочек ротовой полости, носоглотки, пастозность, инъекция склер. В некоторых случаях обнаруживают экзантему (сыпь на коже) различного типа. Лихорадка длится от 6 до 30 дней.
– Для того чтобы оградить себя от заражения инфекцией, необходимо пользоваться защитной одеждой и репеллентами от кровососущих насекомых и клещей. Для избавления от грызунов в доме можно приобрести различные ловушки и специальные средства. Убирать павших грызунов необходимо в перчатках. Чтобы избежать заражения воздушно-пылевым путем, необходимо использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Ни в коем случае нельзя использовать пищевые продукты с признаками порчи грызунами. Также необходимо соблюдать простые правила личной гигиены, – объяснила Наталья Морозова. – При проявлении первых признаков заболевания нужно сразу же обратиться к врачу и сообщить специалисту, какие продукты употребляли в последние дни, выезжали ли за город, имеются ли в доме грызуны, были укусы насекомыми, в том числе клещами.
Фото из архива БЕЛТА
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В Могилевской области зарегистрирован случай заражения туляремией
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мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Особенно отвратительно, когда родители своих детей не любят. Но используют.