На Могилевщине за сутки вода унесла жизни троих белорусов. Среди них есть и дети, сообщает Могилевское областное управление МЧС.
20 июня в 14:15 спасателям поступило сообщение об утонувшем ребенке в реке Бася в городе Чаусы по ул. Набережной. Сотрудники МЧС обнаружили и достали из воды тело девочки 2006 года рождения. Известно, что место гибели не являлось оборудованным местом для купания.
Вечером того же дня (в 17:29) стало известно об утонувшем мужчине (1989 года рождения) в озере Броды в Могилеве по пер. 4-му Июньскому. Здесь, к слову, место также не оборудовано для купания.
В 17:42 поступила информация об утонувшем ребенке в реке Днепр в Шклове в районе ул. Почтовой. Из водоема достали утонувшего девятилетнего мальчика.
Близкие погибших получили психологическую помощь от работников МЧС.
Фото из архива БЕЛТА
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В Могилевской области за сутки утонули двое детей и взрослый
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