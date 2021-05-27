В Могилевской области выбрали лучшего инспектора ДПС

За звание лучшего соревновались сотрудники ГАИ со всех районов области. А победил в итоге инспектор батальона ДПС ГАИ УВД Могилевского облисполкома старший лейтенант Александр Аршавский. Поздравив его с заслуженной наградой, начальник управления Госавтоинспекции подполковник милиции Виктор Ротченков поблагодарил и остальных конкурсантов, справедливо отметив, что участие в таком серьезном мероприятии уже является высоким достижением.Фото УВД Могилевского облисполкома