Скоростное маневрирование на легковом автомобиле, конкурс по ручному регулированию в реальной дорожной обстановке, соревнования по стрельбе из движущегося автомобиля по неподвижной мишени, комбинированная эстафета «Милицейский биатлон», тестирование по специальной медицинской подготовке и знаниям правил дорожного движения, демонстрация отличной физической подготовки и боевых приемов самообороны… Все это – этапы Могилевского областного смотра-конкурса профессионального мастерства сотрудников дорожно-патрульной службы, который проходил в течение 2 дней.
За звание лучшего соревновались сотрудники ГАИ со всех районов области. А победил в итоге инспектор батальона ДПС ГАИ УВД Могилевского облисполкома старший лейтенант Александр Аршавский. Поздравив его с заслуженной наградой, начальник управления Госавтоинспекции подполковник милиции Виктор Ротченков поблагодарил и остальных конкурсантов, справедливо отметив, что участие в таком серьезном мероприятии уже является высоким достижением.
Фото УВД Могилевского облисполкома
Опубликовано:
455
В Могилевской области выбрали лучшего инспектора ДПС
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter