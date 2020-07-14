В Могилевской области сократилось количество находящихся под диспансерным наблюдением с диагнозом «алкоголизм»

Количество пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением врачей-психиатров-наркологов, в Могилевской области сократилось почти на 500 человек, сообщили в областном наркологическом диспансере.





– На 1 июля 2020 года под диспансерным наблюдением врачей-психиатров-наркологов состояло 17 912 человек с диагнозом «алкоголизм» (1705,9 на 100 тыс. населения), из них женщин – 3993 (718,4 на 100 тыс. населения), – проинформировал заместитель главного врача по медицинской части Могилевского областного наркологического диспансера Андрей Чередниченко. – По сравнению с аналогичным периодом прошлого года ситуация улучшилась: на 1 июля 2019 года под диспансерным наблюдением врачей-психиатров-наркологов состояло 18 389 человек с алкоголизмом (1746,5 на 100 тыс. населения), из них женщин – 4128 (740,5 на 100 тыс. населения).

В областном наркологическом диспансере также напомнили, что одним из целевых показателей Государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016–2020 годы, утвержденной постановлением Совета Министров от 14 марта 2016 г. № 200, является смертность от случайных отравлений алкоголем.

– За январь-май 2020 года на территории Могилевской области зарегистрировано 106 случаев смертей от случайных отравлений этиловым спиртом (86 в январе – мае 2019 года – рост на 23,3%), – отметил Андрей Чередниченко. – Из данной категории 66% (70 человек) составляют жители города, 34% (36 человек) – сельское население. При росте умерших горожан на 52,2% (с 46 в 2019-м до 70 в 2020-м) наблюдается уменьшение умерших сельчан на 10%.

По данным медиков, употребление алкоголя является причинным фактором более чем 200 нарушений здоровья, связанных с болезнями и травмами. Оно связано с риском развития таких проблем со здоровьем, как психические и поведенческие нарушения, включая алкогольную зависимость, тяжелые неинфекционные заболевания, такие как цирроз печени, некоторые виды рака и сердечно-сосудистые болезни, а также травмы в результате насилия и ДТП. В последнее время установлены причинно-следственные связи между употреблением алкоголя и заболеваемостью такими инфекционными болезнями, как туберкулез, а также заболеваемостью и течением ВИЧ/СПИДа. Употребление алкоголя женщиной, ожидающей ребенка, может приводить к развитию алкогольного синдрома плода и осложненным преждевременным родам.