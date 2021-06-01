В Могилевской области разрешенных мест для купания стало меньше, чем в прошлом сезоне

Места отдыха у водных объектов с организацией купания в летнем сезоне 2021 года определены в Могилевской области, в настоящее время продолжается выдача паспортов готовности пляжей. Об этом сообщили в Могилевском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
– Решения горрайисполкомов об определении 48 мест отдыха у водных объектов с организацией купания приняты (актуализированы) на всех административных территориях, – проинформировали в центре. – В 2020 году таких мест было 49 – не определены зоной рекреации в текущем году пруд деревни Ольница Глусского района и пруд деревни Красулино Горецкого района. В то же время решением Краснопольского райисполкома определено место отдыха у воды с организацией купания на прибрежной полосе Палужского водохранилища в районе деревни Дерновая Горского сельсовета.
В центре также отметили, что по состоянию на 31 мая паспорта готовности пляжей к купальному сезону подписаны на 23 зоны рекреации области:
– Не подписаны паспорта готовности ряда пляжей. В городских поселках Дрибин и Глуск не проведены обследования дна акваторий, в Могилевском, Бобруйском, Белыничском, Быховском, Краснопольском, Кличевском, Кричевском, Славгородском, Шкловском районах не завершены работы по обустройству малыми архитектурными формами и благоустройству территорий пляжей.
Традиционно в преддверии пляжного сезона специалисты напоминают правила поведения на воде и у воды. В частности, запрещается купаться в запрещенных местах рек, озер, водохранилищ, прудов и иных водоемов, загрязнять и засорять водоемы, въезжать на территорию пляжей на транспортных средствах, нарушать режим содержания водоохранных зон, распивать на пляже спиртные напитки, заплывать за буи и другие знаки, обозначающие границы заплыва, подплывать к судам (моторным, парусным), весельным лодкам и другим плавательными средствам. Кроме того, нельзя взбираться на технические и предупредительные знаки, буйки и прочие предметы, прыгать в воду с лодок, катеров, причалов, других сооружений, не приспособленных для этих целей, использовать спасательные средства и снаряжение не по назначению, плавать на досках, лежаках, бревнах, автокамерах, надувных матрацах, организовывать игры в воде, связанные с нырянием и захватом купающегося, а также допускать другие действия, которые могут являться причиной несчастного случая.
Фото: БЕЛТА
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В Могилевской области разрешенных мест для купания стало меньше, чем в прошлом сезоне
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