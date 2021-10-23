В Могилевской области разработана система оказания плановой медпомощи в условиях ковид

Разработанный алгоритм работы учреждений здравоохранения многоуровневый: от сельского ФАПа до областных клиник. В поликлиниках плановая медицинская помощь оказывается не просто в чистых зонах, но и в специально выделенные дни. Тот же принцип действует при профилактических осмотрах и прохождении водительской комиссии. Диагностические операции, в том числе онкоскрининг и «хирургия одного дня», остаются d силе. Как и стоматологическая помощь, но при строгом соблюдении противоэпидемических мер. Так называемое тяжелое медицинское оборудование – МРТ, КТ, ангиограф – работают в условиях разграничения потоков пациентов. Областные противотуберкулезный и кожно-венерологические диспансеры, а также лечебно-диагностический центр продолжают работать в обычном режиме. Не смотря на частичное перепрофилирование областного онкодиспансера под оказание медпомощи больным с COVID-19, хирургия, а также химиотерапия и лучевая терапия, консультирование в поликлинике доступны для пациентов.





Не смотря на частичную переспециализацию под ковидных пациентов, в Могилевской областной клинической больнице продолжают работать в полном объеме эксклюзивные для региона отделения. Их список внушительный: кардиохирургия, травматологическое, сосудистой и челюстно-лицевой хирургии. В этой клинике выделены 566 коек под ковидных больных, но закрытие некоторых отделений под «красную зону» просчитали заранее. Скажем, невралгию и микрохирургию глаза взяла на себя другая могилевская клиника, которая осталась «чистой».отмечает, что к четвертой волне сама практика подсказала медикам эффективную логистику:

- Мы позаботились о безопасности пациентов, максимально разграничив потоки. К примеру, наше отделение гемодиализа «чистое», а для ковидных пациентов эта жизненно важная процедура проводится в Могилевской больнице №1. Из 566 коек в нашей «красной зоне» на сегодня пустуют около 80. Я хотел бы подчеркнуть, что среди умерших в реанимации пациентов не было ни одного привитого.

Кардиохирурги Могилевской областной клинической больницы в ожидании открытия уже в начале следующего месяца нового кардиологического корпуса. Благодаря новым операционным с самым современным оборудованием почти в два раза увеличится количество операций на открытом сердце: