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В Могилевской области поступление новой партии вакцины против COVID-19 ожидают во второй половине февраля

Поступление новой партии российской вакцины против COVID-19 «Спутник V» в Могилевскую область иммунизации ожидается для продолжения кампании во второй половине февраля, сообщили в областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.


— С февраля текущего года в Могилевской области начата вакцинация против инфекции COVID-19, в организации здравоохранения области поступило 1610 доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»), — проинформировали в центре. — С середины февраля ожидается следующее поступление вакцины для продолжения кампании иммунизации.
По данным специалистов, в регионе проведена соответствующая подготовка: определены организации здравоохранения для проведения иммунизации. На первом этапе пункты вакцинации организованы в Могилевской центральной поликлинике, Могилевской поликлинике № 6, Бобруйской городской поликлинике № 1, Быховской, Белыничской, Климовичской и Осиповичской центральных районных больницах, далее список баз будет расширен. Приобретено специальное холодильное оборудование для транспортировки и хранения вакцины, обучены медицинские работники, определены контингенты, подлежащие вакцинации.

— В первую очередь организована вакцинация медицинских работников, как лиц, наиболее подверженных риску инфицирования, — подчеркнули в центре. — На следующем этапе вакцинация будет предложена работникам учреждений образования и учреждений с круглосуточным пребыванием детей и взрослых. Далее возможность сделать прививку станет доступна для всех желающих взрослых, не имеющих противопоказаний к вакцинации.

В Могилевском областном ЦГЭиОЗ обратили внимание на то, что в рамках планирования массовой иммунизации против инфекции COVID-19 уже сегодня граждане в возрасте 18-60 лет могут обращаться в амбулаторно-поликлинические организации здравоохранения по месту жительства (пребывания) с целью предварительной записи на вакцинацию. В дальнейшем, по мере поступления вакцины, вопрос о проведении вакцинации будет решаться врачом-специалистом непосредственно перед прививкой. Российская вакцина «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V»), разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России, для населения предоставляется бесплатно.

Вакцин «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») — это комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2. Она получена биотехнологическим методом, при котором не используется патогенный для человека коронавирус SARS-CoV-2. Вакцина состоит из двух компонентов. Помимо России, препарат уже получил одобрение регуляторов в Беларуси, Аргентине, ОАЭ, Венгрии, Сербии, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркменистане. Инициирован процесс регистрации в ЕС и ВОЗ.

Фото: БЕЛТА
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В Могилевской области поступление новой партии вакцины против COVID-19 ожидают во второй половине февраля
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