В Могилевской области планируют привить против гриппа более 400 тысяч человек

Немногим более 400 тысяч вакцинированных человек — таков план-минимум, который наметили медики Могилевской области в рамках прививочной кампании 2021 года против гриппа.

— В 2021 году профилактической иммунизацией планируется охватить не менее 40 процентов населения области, что составляет более 400,7 тысячи человек, — проинформировали в Могилевском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. — Кроме того, Национальным календарем профилактических прививок предусмотрен охват не менее 75 процентов населения из групп риска, то есть наиболее уязвимых и эпидемиологическими значимых групп населения. В первую очередь это дети в возрасте от 6 месяцев до 3 лет, все дети от 3 лет и взрослые с хроническими заболеваниями и иммунодефицитными состояниями, лица в возрасте старше 65 лет, беременные женщины, медицинские и фармацевтические работники, дети и взрослые, находящиеся в учреждениях с круглосуточным режимом пребывания, работники государственных органов, обеспечивающие безопасность государства и жизнедеятельность населения.

Помимо этого, напоминают специалисты, вакцинация важна для работников «общественных» сфер деятельности — образования, торговли, общественного питания, общественного транспорта, коммунальной сферы и др.

— В предстоящем сезоне для населения будут доступны ранее известные вакцины: «Гриппол Плюс» производства Российской Федерации и «ВаксигрипТетра» из Франции, — отметили в центре. — Все имеющиеся в Беларуси вакцины против гриппа зарегистрированы и разрешены к использованию. Это высокоэффективные и безопасные иммунобиологические лекарственные средства, которые содержат актуальные штаммы вируса.

В этом году две кампании вакцинации (против COVID-19 и гриппа) проходят параллельно, добавили в центре:

— Вакцинация против гриппа этой осенью будет более важна, чем когда-либо ранее. Она обеспечивает индивидуальное преимущество для здоровья, предотвращая заболевание гриппом, снижая тяжесть заболевания и риск возможной госпитализации. Вакцинация против гриппа уменьшит общее воздействие респираторных заболеваний на население и уменьшит нагрузку на систему здравоохранения во время циркуляции инфекции COVID-19.

Сроки проведения кампании иммунизации населения против гриппа направлены на достижение максимального уровня защиты в пик сезона респираторных инфекций, который обычно отмечается в феврале-марте, подчеркнули специалисты. Оптимальная защита от гриппа сохраняется в течение первых 3-6 месяцев после вакцинации.