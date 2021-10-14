В Могилевской области первую дозу вакцины от коронавируса получило более 30% населения

Количество жителей Могилевской области, привитых от коронавируса первой дозой двухкомпонентной вакцины, превысило 30 процентов, сообщает областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

– По состоянию на 13 октября первую дозу вакцины получили 306,7 тысячи человек, или 30,6 процента от населения области, полный курс завершили более 207 тысяч человек, что составляет 20,7 процента населения, – проинформировали в МОЦГЭиОЗ.

В частности, привито 93,7 процента работников системы здравоохранения, 97,4 процента лиц, проживающих в учреждениях с круглосуточным пребыванием (дома-интернаты), 86,8 процента работников системы социального обслуживания населения, 81,1 процента работников сферы образования.

– С учетом риска развития неблагоприятных последствий перенесенной инфекции COVID-19 проводится вакцинация лиц старше 61 года, – добавили в центре. – Привито 47,8 процента представителей данного контингента, а лиц с хроническими заболеваниями – 72,6 процента.

Параллельно продолжается работа по иммунизации в трудовых коллективах, в особенности в сферах, предполагающих повышенные риски инфицирования и распространения инфекции (торговля, общественное питание, ЖКХ, сфера обслуживания и т.д.). К 13 октября было привито 47,8 процента работников торговли и общепита, 68,5 процента – в сфере бытового обслуживания, 38 процентов работников транспортных организаций, 45,7 процента работников ЖКХ, энерго- и водообеспечения, 37,8 процента работников культуры и спорта.

В крупных торговых центрах города Могилева и Бобруйска организованы прививочные пункты от COVID-19.

Кроме того, в Могилевской области продолжается масштабная информационно-разъяснительная работа с населением по вопросам профилактики коронавирусной инфекции. В частности, в минувшие выходные на территории региона была проведена информационная акция «Не сомневайтесь – прививайтесь!». Специалисты санитарно-эпидемиологической службы посетили крупные торговые центры, банки, отделения почты, залы ожидания вокзалов, мобильные пункты вакцинации. Посетителям были розданы информационно-образовательные материалы, проводились беседы, давались ответы на поступающие от населения вопросы. Мероприятиями акции охвачено порядка 7,5 тысячи человек.