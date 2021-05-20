В Могилевской области формируются студенческие трудовые отряды

В рамках круглогодичной трудовой занятости на территории региона в мае уже работает восемь студенческих отрядов численностью 74 человека. Ребята трудятся на объектах сельхозпредприятий, оказывают помощь хозяйствам в посевах яровых культур, покраске мостов, по уходу за лесными культурами. Три отряда численностью 52 человека уже отработали.Заявки студенческих производственных отрядов, сформированных на базе вузов Могилевской области, прошли республиканский конкурсный отбор. Часть студентов будет трудоустроена на молодежном производственном проекте «Атлант-2021» – ОАО «Атлант» в Минске.Планируется также трудоустройство строительного студенческого отряда от Белорусско-Российского университета на всебелорусской молодежной стройке «Город молодости» – строительство социальных объектов Островца и БелАЭС.Также студенты будут работать в детских оздоровительных лагерях, осуществлять уход за лесными насаждениями в составе экологических отрядов, оказывать сервисные услуги – вариантов много.