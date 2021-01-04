В Могилевской области до конца зимних каникул оздоровление пройдут более 5500 детей

За время зимних каникул в Могилевской области планируется оздоровить более 5500 детей, сообщает Республиканский центр по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения.
Фото из архива. Снимок носит иллюстративный характер
– На территории Могилевской области в период зимних каникул – с 25 декабря 2020 года по 10 января 2021 года – организована работа 239 оздоровительных лагерей с дневным пребыванием, – проинформировали в центре. Работа лагерей запланирована на период 6–7 дней, в том числе на базе учреждений общего среднего и дополнительного образования – 227 лагерей, а 12 лагерей принимают школьников на базе спортивных учреждений. Всего за время зимних каникул планируется оздоровить 5570 детей.
Для сравнения: год назад на Могилевщине во время зимних каникул была организована работа 245 оздоровительных лагерей с дневным пребыванием, в том числе 229 – на базе учреждений общего среднего и дополнительного образования.
На цели детского оздоровления в период зимних каникул Могилевским областным управлением Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения направлено 148 тысяч рублей.
– На удешевление стоимости путевок направлена государственная помощь за пребывание в лагере в течение 6 дней в сумме 25 рублей 20 копеек, в течение 7 дней – 29 рублей 40 копеек, – уточнили специалисты. – Полная стоимость путевки в среднем по области, согласно смет, сроком на 6 дней для детей 6–10 лет составила 34 рубля 28 копеек, 11–13 лет – 37 рублей 04 копейки, 14–17 лет – 39 рублей 08 копеек, на 7 дней для детей 6–10 лет – 36 рублей 06 копеек, 11–13 лет – 39 рубль 80 копеек, 14–17 лет – 42 рубля 15 копеек.
В центре подчеркнули: в оздоровительных лагерях созданы максимально благоприятные условия для оздоровления, отдыха и рационального использования каникулярного времени. В период работы лагерей ребята заняты различными конкурсно-игровыми, интеллектуальными программами, для них организованы профилактические и тематические беседы, различные физкультурно-оздоровительные мероприятия. При организации оздоровительных лагерей особое внимание уделено выполнению всех необходимых мер по профилактике вирусных заболеваний.
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В Могилевской области до конца зимних каникул оздоровление пройдут более 5500 детей
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК