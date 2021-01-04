В Могилевской области до конца зимних каникул оздоровление пройдут более 5500 детей

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– проинформировали в центре. Работа лагерей запланирована на период 6–7 дней, в том числе на базе учреждений общего среднего и дополнительного образования – 227 лагерей, а 12 лагерей принимают школьников на базе спортивных учреждений. Всего за время зимних каникул планируется оздоровить 5570 детей.Для сравнения: год назад на Могилевщине во время зимних каникул была организована работа 245 оздоровительных лагерей с дневным пребыванием, в том числе 229 – на базе учреждений общего среднего и дополнительного образования.На цели детского оздоровления в период зимних каникул Могилевским областным управлением Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения направлено 148 тысяч рублей.– уточнили специалисты. –В центре подчеркнули: в оздоровительных лагерях созданы максимально благоприятные условия для оздоровления, отдыха и рационального использования каникулярного времени. В период работы лагерей ребята заняты различными конкурсно-игровыми, интеллектуальными программами, для них организованы профилактические и тематические беседы, различные физкультурно-оздоровительные мероприятия. При организации оздоровительных лагерей особое внимание уделено выполнению всех необходимых мер по профилактике вирусных заболеваний.