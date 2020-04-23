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  2. В Могилевском районе заложили сквер в виде сердца и капсулу времени

В Могилевском районе заложили сквер в виде сердца и капсулу времени

Семнадцать скверов заложены в Могилевском районе в рамках прошедшей недавно акции «Недели леса». Они расположились по периметру Могилева, а саженцы сосен и елей высажены в виде букв, которые составляют надпись «Могилевский район». 

Прочесть ее с высоты птичьего полета можно будет, когда деревья подрастут. Заместитель директора по идеологической работе Могилевского лесхоза Наталья Костричко считает, что еще одной визитной карточкой района станет сквер в виде сердца, который разбит около деревни Фойно. Кроме того, деревья указывают и на год, когда он был заложен — 2020-й.


Неподалеку, уточнила Наталья Костричко, заложена также капсула времени с посланием потомкам и картой, где изображены все 17 скверов и краткая информация о районе. В акции участвовали представители власти во главе с председателем Могилевского райисполкома Олегом Чикидой, депутаты, сотрудники Жилкомхоза и Могилевского лесхоза.

Вскрыть послание наказано через сто лет — в 2120-м.

Фото: mogilevnews

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