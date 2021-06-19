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В Могилевском районе впервые прошел «Чайный фест»

В агрогородке Восход Могилевского района впервые прошел «Чайный фест». На нем присутствовали заместители председателя Могилевского райисполкома Александр Алексо и Ирина Чиндо, творческие делегации Белыничского, Славгородского, Шкловского, Чериковского, Могилевского районов.


По словам директора Централизованной клубной системы Могилевского района Натальи Гомоновой, первый районный фестиваль семейного отдыха и здорового образа жизни приурочен к Году народного единства. Гости смогли насладиться вкусом полезного напитка, узнать о культуре чаепития других стран, весело провести время.


Для этого работало много интересных локаций. К примеру, были презентованы чайные традиции и подворья национально-культурных общественных объединений Могилевской области. Прошла дегустация травяных напитков и презентация фирменного чая «Па-сваякоўскі». Сельчане сразились в частушечном батле «Мы за чаем не скучаем». Мероприятие завершилось конкурсной программой «Песні майго жыцця», где выступили представители районов Могилевщины.



bizyk@sb.by

Фото районной газеты «Приднепровская нива»

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