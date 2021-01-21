Вчера, 20 января, в 23:33 спасателям поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Бовшево Могилевского района.
Когда спасатели прибыли на место, дом горел открытым пламенем, уже частично обрушились кровля и перекрытия.
В Могилевском областном управлении МЧС рассказали, что, со слов соседей, в доме могла находиться одиноко проживающая 55-летняя хозяйка. И действительно, на полу в комнате было обнаружено ее обгоревшее тело. Поиск погибшей был затруднен разрушениями в доме, высокой температурой и плотным задымлением.
Огонь серьезно повредил строение и вещи погибшей, причина пожара сейчас устанавливается.
Фото: МЧС
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В Могилевском районе при пожаре погибла хозяйка дома
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