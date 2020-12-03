В Могилевском районе под колеса трактора попала 7-летняя девочка. Об этом сообщает УВД Могилевского облисполкома.
Инцидент произошел около 8 часов 2 декабря в деревне Михалево. Водитель трактора «МТЗ» двигался по улице Центральной и совершил наезд на ребенка. По предварительной информации девочка пересекала проезжую часть дороги в неустановленном месте.
Личность водителя установлена. Им оказался 57-летний житель деревни Дубинка.
В результате наезда 7-летняя девочка с травмами была госпитализирована. По факту ДТП проводится проверка.
Видео: УВД Могилевского облисполкома
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В Могилевском районе под колеса трактора попал ребенок
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