В Могилевском районе под колеса трактора попал ребенок

Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым!

Инцидент произошел около 8 часов 2 декабря в деревне Михалево. Водитель трактора «МТЗ» двигался по улице Центральной и совершил наезд на ребенка. По предварительной информации девочка пересекала проезжую часть дороги в неустановленном месте.Личность водителя установлена. Им оказался 57-летний житель деревни Дубинка.В результате наезда 7-летняя девочка с травмами была госпитализирована. По факту ДТП проводится проверка.Видео: УВД Могилевского облисполкома