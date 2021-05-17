В Могилевском районе ноги мужчины зажало в мотокультиваторе

Фото: МЧС

Инцидент произошел 17 мая в деревне Бруски. В 13.04 сотрудникам МЧС поступила информация, что нужна помощь мужчине.Выяснилось, что при работе на личном приусадебном участке фреза мотокультиватора зацепила одежду сельчанина. В результате обе ноги оказались затянуты под агрегат., - рассказали в МЧС.