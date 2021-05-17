В Могилевском районе ноги мужчины зажало в мотокультиваторе. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
Фото: МЧС
Инцидент произошел 17 мая в деревне Бруски. В 13.04 сотрудникам МЧС поступила информация, что нужна помощь мужчине.
Выяснилось, что при работе на личном приусадебном участке фреза мотокультиватора зацепила одежду сельчанина. В результате обе ноги оказались затянуты под агрегат.
- Спасатели при помощи специального инструмента освободили мужчину. Пострадавшего с переломами ног госпитализировали, - рассказали в МЧС.
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В Могилевском районе ноги мужчины зажало в мотокультиваторе
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