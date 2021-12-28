В Могилевском районе на пожаре погибли два брата

По оперативной информации Могилевского областного управления МЧС, трагические итоги прошедших суток – двое погибших на пожаре. Позднее обнаружение возгорания и сообщение в МЧС не оставили шансов на спасение двух братьев, проживавших в частном доме на улице Приозерной в агрогородке Махово Могилевского района. Соседи позвонили по телефону 101 в полчетвертого утра.





Старший инспектор областного управления МЧС Ольга Нехороших рассказала:

– Дом горел открытым пламенем. Поиск погибших был затруднен обрушением строительных конструкций, высокой температурой и плотным задымлением. Тела братьев 1954 и 1956 г.р., предположительно, обнаружили под обрушившимися конструкциями. В результате пожара уничтожен дом. Причина произошедшего устанавливается.





В этом году на пожарах погибли 103 человека. За каждым случаем – непрожитая жизнь, нереализованные планы, боль и горе близких. В МЧС призывают жить безопасно: допустить беспечность легко, а исправить сложно, порой невозможно.





Фото МЧС

