SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.52
EUR: 2.84
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
СБ - Тенденции
  1. Главная
  2. В Могилевском районе Honda выехала на встречку и столкнулась с DAF. Водитель легковушки погиб

В Могилевском районе Honda выехала на встречку и столкнулась с DAF. Водитель легковушки погиб

Смертельное ДТП произошло вчера вечером в Могилевском районе вблизи агрогородка Мосток, сообщили в ГАИ УВД Могилевского облисполкома. Около 22:00 Honda выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с грузовым DAF в составе с полуприцепом.


В результате аварии 36-летний водитель японского автомобиля от полученных травм скончался на месте происшествия. По данному факту проводится проверка.


– Будьте внимательнее на дорогах, особенно в темное время суток и в условиях неблагоприятной погоды, – напомнили в Госавтоинспекции.


Фото ГАИ

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы