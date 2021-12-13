В Могилевском районе Honda выехала на встречку и столкнулась с DAF. Водитель легковушки погиб

Смертельное ДТП произошло вчера вечером в Могилевском районе вблизи агрогородка Мосток, сообщили в ГАИ УВД Могилевского облисполкома. Около 22:00 Honda выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с грузовым DAF в составе с полуприцепом.





В результате аварии 36-летний водитель японского автомобиля от полученных травм скончался на месте происшествия. По данному факту проводится проверка.





– Будьте внимательнее на дорогах, особенно в темное время суток и в условиях неблагоприятной погоды, – напомнили в Госавтоинспекции.





Фото ГАИ