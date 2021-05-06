В Могилевском музее имени Масленикова сегодня открылась выставка юных художников из Беларуси и России «Наследники Великой Победы»

Эти дети никогда не видели войны, но знают о ней из фильмов, книг, от близких. Рисуя ее, они представляли себе героев минувших лет, которые стали прототипами литературных персонажей, увековечивали на полотнах своих дедов и прадедов, прошедших Великую Отечественную… На выставке «Наследники Великой Победы», что торжественно открылась сегодня в Могилевском областном художественном музее имени Павла Масленикова, представлено всего около 60 живописных и графических работ на военную тематику. Их авторы – юные белорусы и россияне.



– Выставка создана детьми для детей. Само ее название – «Наследники Великой Победы» – заставляет ребят задуматься об их роли в семье и жизни, о непрерывной связи времен и поколений, формируя чувство гражданского самосознания и ответственности за мир, – уточняет руководитель общественного объединения «Бобруйская городская детско-юношеская образцовая студия изобразительного искусства «Радуга» и координатор проекта Игорь Мотин. – Экспозиция посвящена 80-летию начала Великой Отечественной войны.



Выставка проходит под знаком Года народного единства в рамках международного проекта «Мир без границ», который вот уже много лет объединяет Бобруйскую студию изобразительного искусства «Радуга» и Карсунскую детскую школу искусств имени Аркадия Пластова из Ульяновской области. Экспонироваться в Могилеве работы талантливых юных художников из Беларуси и России будут до 22 июня. В этот же день авторы лучших работ будут награждены дипломами.