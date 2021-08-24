В могилевском кафе повар-стажер присвоил мобильник посетителя

У 59-летнего могилевчанина в кафе, расположенном в центре города, был похищен оставленный без присмотра дорогостоящий телефон. В вечернее время мужчина отдыхал в заведении и на несколько минут отлучился на улицу, забыв прихватить гаджет с собой.

Фото pexels.com



Официальный представитель Ленинского РОВД Могилева Елена Симонова прокомментировала:



– Сотрудники отдела уголовного розыска выяснили, что чужое средство связи незаметно забрал 21-летний стажер кафе, житель Могилевского района. Парень проходил практику в качестве повара, но на кухне находился не всегда, иногда свободно перемещался по всему заведению. На столе он заметил лежащий без присмотра телефон и забрал его. Никто из посетителей не обратил внимания на странный маневр молодого человека. Сам же стажер планировал позже продать гаджет, а вырученные деньги потратить на личные нужды.

Правоохранители изъяли телефон и вернули благодарному владельцу. В отношении повара-стажера возбуждено уголовное дело.

Mendeleva@sb.by