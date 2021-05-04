В Могилевском институте МВД завтра состоится военно-патриотический праздник «Поколение Победы»

Фото из архива

БЕЛТА

уточняет:Программа праздника состоит из состязаний и конкурсов. Ребятам предстоит соревноваться в перетягивании каната, на полосе препятствий, в 50-метровом тире со сборкой и разборкой автомата Калашникова. Кроме этого, они продемонстрируют спортивные навыки, знания и умения в области медподготовки и оказания первой медицинской помощи. Будут и творческие соревнования.Военно-патриотический праздник, организаторами которого выступают Могилевский институт МВД, Могилевский горисполком и Могилевская городская организация ОО «БРСМ» пройдет на территории института МВД.