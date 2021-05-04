Завтра в 15:00 в Могилевском институте МВД стартует военно-патриотический праздник «Поколение Победы».
Фото из архива БЕЛТА
Официальный представитель института Марина Громыко уточняет:
–Его участниками станут восемь команд, в каждой из которых будет до 10 человек. Пять команд сформированы из курсантов 1-го курса факультета милиции института, еще три представят воспитанники Могилевского православного военно-патриотического клуба «Пересвет», учащиеся Могилевского областного кадетского училища и патриотических классов «УПК детский сад – средняя школа № 12». Возраст участников – от 16 до 18 лет.
Программа праздника состоит из состязаний и конкурсов. Ребятам предстоит соревноваться в перетягивании каната, на полосе препятствий, в 50-метровом тире со сборкой и разборкой автомата Калашникова. Кроме этого, они продемонстрируют спортивные навыки, знания и умения в области медподготовки и оказания первой медицинской помощи. Будут и творческие соревнования.
Военно-патриотический праздник, организаторами которого выступают Могилевский институт МВД, Могилевский горисполком и Могилевская городская организация ОО «БРСМ» пройдет на территории института МВД.
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В Могилевском институте МВД завтра состоится военно-патриотический праздник «Поколение Победы»
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