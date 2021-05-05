В Могилевском горисполкоме сегодня с 90-летним юбилеем поздравили блокадницу Ленинграда

С 90-летним юбилеем сегодня в Могилевском горисполкоме тепло поздравили Елизавету Петровну Хомченко. Уроженка Ленинграда (в девичестве Ходасевич) в годы Великой Отечественной она потеряла в блокадном городе сначала отца, затем маму и дедушку. Родителей убили во время бомбежки, дедушка умер от голода. В итоге осталась 10-летняя девочка с трехлетним братом на руках.
– Никогда не забуду, как началась война, как погибли родные и мы остались вдвоем с Валей, – смахивает слезы Елизавета Петровна. – Чтобы его прокормить, я вместе с другими детьми бегала к хлебозаводу и просила выезжающего из ворот водителя дать нам хоть немного хлебушка. И он, сердобольный, отщипывал нам верхушку… Еще помню, как мы грелись в голодную и холодную зиму, разбирая по дощечкам всю домашнюю мебель…
Уже после Великой Отечественной войны Елизавета (с братом их разлучила война, эвакуированных детей отправили в разные интернаты) разыскала родственников в Беларуси, переехала в Могилев. Здесь встретила своего будущего мужа, создала семью, родила детей. Всю жизнь, до пенсии, проработала на швейной фабрике… С родным братом она смогла встретиться лишь через 17 лет после войны…
Сегодня у нее четыре внука, два правнука. Это мирное небо над головой, как говорит сама юбиляр, – и есть самое дорогое в жизни. И молодому поколению она наказывает, что жить надо правильно, ценить то, что они имеют, и работать на благо своих: семьи, государства, Родины.
Здоровья и долголетия сегодня желали Елизавете Петровне заместитель председателя Могилевского горисполкома Алла Галушко, начальник управления по труду, занятости и соцзащите Марина Снытко, председатель городской организации ветеранов Зинаида Пенькова, представители предприятий, общественных организаций, молодежь – из Могилева и Бобруйска.
Теплых слов в этот день было немало. Как и подарков.
К слову, в Могилеве сегодня проживает 13 блокадников Ленинграда, 112 ветеранов Великой Отечественной войны, 424 малолетних узника.
В Могилевской области живет 24 человека, которые в период блокады Ленинграда трудились на предприятиях, в организациях города на Неве, имеют медаль за «Оборону Ленинграда» и знак «Житель блокадного Ленинграда». А всего на Могилевщине – 286 ветеранов Великой Отечественной.
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В Могилевском горисполкоме сегодня с 90-летним юбилеем поздравили блокадницу Ленинграда
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