В могилевском Доме ветеранов позаботились обо всех категориях избирателей

То, что на двух расположенных в помещении могилевского Дома ветеранов избирательных участках в воскресенье будет людно, было понятно еще на парковке. Из автомобилей люди выходили парами, семьями, компаниями. Тянулись живые ручейки к зданию и в пешем порядке.
Пока одни избиратели задерживались возле плакатов с информацией о кандидатах, изучая содержание, другие тщательно обрабатывали руки дезсредствами, а третьи ожидали, когда освободятся кабинки, чтобы сделать свой выбор и бросить бюллетень в урну.
– Я участвую в избирательных кампаниях уже более 20 лет и не припомню такой активности на участке, – делится впечатлениями председатель избирательной комиссии участка № 76 Светлана Юрченко. – У нас по списку проходят 2003 человека, 881 из них отдал свои голоса досрочно. А в основной день голосования с самого утра людской поток не только не иссякает, но наоборот – увеличивается.
Несмотря на массовость, голосование проходит в вежливой, дружелюбной атмосфере. В воздухе витает некая торжественность.
- Ой, я маску дома забыла и переживала по этому поводу, а здесь все есть, - слышу, как одна из посетительниц обращается к своей подруге. - Молодцы, хорошо подготовились!
По-другому и быть не могло – подавляющее большинство членов избирательной комиссии трудится в областной детской больнице, находящейся неподалеку, и строго следит за этими важными «мелочами». На участке в достаточном количестве и антисептики, и защитные маски. За те 40 минут, что я находилась здесь, шариковые ручки обработали семь (!) раз. Другие поверхности здесь протирали растворами каждые два часа. А вот от привычного музыкального сопровождения, выставок и буфета, учитывая эпидобстановку, решили отказаться.
- Особенность именно нашего участка в том, что к нему относится важный социальный объект, - отмечает Светлана Брониславовна. - Специализированный дом инвалидов и ветеранов обслуживает 208 человек. У многих постояльцев слабое здоровье, они с трудом передвигаются, поэтому организовано голосование по месту жительства. Но бывают и другие примеры. Одна бабушка приходила к нам на досрочное голосование девять раз, но поскольку паспорт находился у ее дочери проголосовать не могла. Сегодня родственники ее нарядили и привели на участок одной из первых.
Наталья Шараева пришла голосовать с мужем, а детей для удобства супруги оставили дома:
- Они пока совсем маленькие. Будем брать с собой и объяснять важность происходящего чуть позже, когда подрастут. В целом на участке все отлично организовано, приятно здесь находиться. Оценка организаторам – «отлично».
Опубликовано:
417
В могилевском Доме ветеранов позаботились обо всех категориях избирателей
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
ГОРЯЧАЯ ТЕМА:
Фото: Любовь СОЛОВЬЕВА