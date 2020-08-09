В могилевском Доме ветеранов позаботились обо всех категориях избирателей

Пока одни избиратели задерживались возле плакатов с информацией о кандидатах, изучая содержание, другие тщательно обрабатывали руки дезсредствами, а третьи ожидали, когда освободятся кабинки, чтобы сделать свой выбор и бросить бюллетень в урну., – делится впечатлениями председатель избирательной комиссии участка № 76 Светлана Юрченко.Несмотря на массовость, голосование проходит в вежливой, дружелюбной атмосфере. В воздухе витает некая торжественность., - слышу, как одна из посетительниц обращается к своей подруге.По-другому и быть не могло – подавляющее большинство членов избирательной комиссии трудится в областной детской больнице, находящейся неподалеку, и строго следит за этими важными «мелочами». На участке в достаточном количестве и антисептики, и защитные маски. За те 40 минут, что я находилась здесь, шариковые ручки обработали семь (!) раз. Другие поверхности здесь протирали растворами каждые два часа. А вот от привычного музыкального сопровождения, выставок и буфета, учитывая эпидобстановку, решили отказаться., - отмечает Светлана Брониславовна. -Наталья Шараева пришла голосовать с мужем, а детей для удобства супруги оставили дома: