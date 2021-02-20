В Могилевской области при пожарах погибли два человека, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.

"19 февраля в 11.35 поступило сообщение о пожаре в жилом доме по пер.Ленина в Бобруйске, принадлежащем гражданке 1938 года рождения. На пожаре обнаружен погибший гражданин 1977 года рождения, который проживал в доме с разрешения хозяйки", - рассказали в пресс-службе.

В этот же день в 19.44 поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Ново-Васильевск Чаусского района. На пожаре обнаружен погибший хозяин 1932 года рождения.

Причины пожаров и гибели людей устанавливаются.

По материалам БЕЛТА