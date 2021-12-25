В Могилеве женщина-пешеход оказалась под колесами автомобиля

Как сообщили в УВД Могоблисполкома, 32-летний местный житель двигался на автомобиле Volkswagen T4 по улице Мовчанского и совершил наезд на 35-летнюю могилевчанку, пересекавшую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.Женщина с травмами госпитализирована.Госавтоинспекция призывает водителей к предельной осторожности и внимательности за рулем:Фото ГАИ УВД Могоблисполкома