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  2. В Могилеве женщина-пешеход оказалась под колесами автомобиля

В Могилеве женщина-пешеход оказалась под колесами автомобиля

Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал пешеход, случилось в Могилеве 24 декабря в 11:00.



Как сообщили в УВД Могоблисполкома, 32-летний местный житель двигался на автомобиле Volkswagen T4 по улице Мовчанского и совершил наезд на 35-летнюю могилевчанку, пересекавшую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Женщина с травмами госпитализирована.  

Госавтоинспекция призывает водителей к предельной осторожности и внимательности за рулем:

- При подъезде к пешеходному переходу, Вы обязаны снизить скорость и пропустить пешеходов, которые имеют преимущественное право на движение! Пешеходу перед тем, как выйти на проезжую часть, следует убедиться в отсутствии приближающегося транспорта.

Фото ГАИ УВД Могоблисполкома
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