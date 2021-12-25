В Могилеве женщина-пешеход оказалась под колесами автомобиля

Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал пешеход, случилось в Могилеве 24 декабря в 11:00.
Как сообщили в УВД Могоблисполкома, 32-летний местный житель двигался на автомобиле Volkswagen T4 по улице Мовчанского и совершил наезд на 35-летнюю могилевчанку, пересекавшую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
Женщина с травмами госпитализирована.
Госавтоинспекция призывает водителей к предельной осторожности и внимательности за рулем:
- При подъезде к пешеходному переходу, Вы обязаны снизить скорость и пропустить пешеходов, которые имеют преимущественное право на движение! Пешеходу перед тем, как выйти на проезжую часть, следует убедиться в отсутствии приближающегося транспорта.
Фото ГАИ УВД Могоблисполкома