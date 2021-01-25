24-летнего наркодилера из столицы задержали в Могилеве. Оперативники наркоконтроля Могилевской и Минской областей установили, что подозреваемый является оптовым курьером интернет-магазина по продаже на территории страны запрещенных наркотических и психотропных веществ.
Официальный представитель УВД Могилевского облисполкома Владимир Синкевич уточняет:
– При себе и в тайнике молодой человек на момент задержания имел около 411 граммов наркотического вещества – альфа-PVP. Этот «товар» предназначался для сбыта. Немногим позднее было установлено, что в доме, который этот столичный житель арендовал в Минском районе, он организовал лабораторию по изготовлению психотропов. Там во время обыска оперативники обнаружили и изъяли специальное оборудование, прекурсоры и готовый продукт.
В отношении минчанина возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.
Фото: БЕЛТА
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В Могилеве задержан наркодилер из Минска с полкило наркотика альфа-PVP
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