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В Могилеве введен масочный режим

Масочный режим введен в Могилеве в период подъема заболеваемости острыми респираторными инфекциями в целях предупреждения распространения COVID-19.


Комплекс профилактических мероприятий был утвержден решением горисполкома еще 9 сентября. А теперь – дополнен. Согласно новому решению, принятому уже в ноябре, руководители предприятий и организаций всех форм собственности обязаны обеспечить ношение их сотрудниками масок. 

Как значится в документе, могилевчане должны использовать маски в «магазинах, торговых центрах, объектах общепита (за исключением времени непосредственного приема пищи), аптеках, учреждениях здравоохранения, образования, социального обслуживания населения, на спортивных объектах, в административных зданиях, отделениях банков, связи, почты, объектов бытового обслуживания, учреждениях культуры, общественном транспорте (в том числе маршрутных такси), такси и прочих объектах, где затруднительно или невозможно обеспечить социальное дистанцирование».

Такие меры будут действовать неопределенный срок и будут отменены в случае изменения эпидемиологической обстановки.
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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ
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