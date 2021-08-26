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  2. В Могилеве в результате ДТП травмирована 13-летняя велосипедистка

В Могилеве в результате ДТП травмирована 13-летняя велосипедистка

В Могилеве в результате ДТП пострадала тринадцатилетняя велосипедистка, сообщает БЕЛТА со ссылкой на отделение по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома.


Авария случилась 25 августа около 13:30 на улице Челюскинцев. 57-летний местный житель, двигаясь на автомобиле Opel Vectra, при повороте направо совершил наезд на 13-летнюю могилевчанку, которая пересекала проезжую часть на велосипеде по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. Девочка с травмами была доставлена в медучреждение.  

– Согласно требованиям ПДД юным велосипедистам, не достигшим 14 лет, можно управлять велосипедом только в пешеходных и жилых зонах, а также на тротуаре, велосипедной или пешеходной дорожке, – пояснили в Госавтоинспекции. – Выезд на дорогу и самостоятельные поездки разрешены только детям старше 14 лет.

Фото из архива БЕЛТА
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