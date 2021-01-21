33-летний могилевчанин случайно оставил на сиденье автомобиля такси кошелек, в котором было 2613 долларов, 20 евро и 200 рублей. Общий причиненный ущерб оценен в 7412 рублей 13 копеек.
Сотрудники отдела уголовного розыска Ленинского РОВД Могилева выяснили обстоятельства произошедшего. Оказалось, что портмоне присвоил 34-летний таксист.
Официальный представитель Ленинского РОВД Могилева Елена Симонова рассказала:
– Потерпевший возвращался домой поздно ночью и был рассеян. Оставив кошелек на сиденье, он вышел из такси, отправился домой и сразу лег спать, поэтому только утром обнаружил пропажу. За это время нашедший чужие деньги водитель успел не только забрать их себе, но и потратить некоторую часть наличности на покупку продуктов. Сейчас похищенное изъято, возбуждено уголовное дело.
Фото: pixabay.com
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В Могилеве таксист присвоил кошелек клиента с крупной суммой
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