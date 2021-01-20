В Могилеве сын убил свою мать. Эксперты и криминалисты восстановили хронику страшного дня

Эксперты управления Госкомитета судебных экспертиз по Могилевской области завершили проведение экспертных исследований по уголовному делу об убийстве 63-летней могилевчанки. Трагедия произошла в минувшем сентябре. Тело погибшей было обнаружено на улице возле входной двери ее дома в частном секторе Могилева. Государственный медицинский судебный эксперт зафиксировал на теле женщины многочисленные ранения.
– При проведении судебно-медицинской экспертизы установлено, что смерть женщины наступила от массивной кровопотери в результате множественных колото-резаных и резаных ран на ногах и туловище с повреждением внутренних органов. Исходя из количества и локализации ран, эксперт ГКСЭ пришел к выводу, что погибшей нанесено более 30 ударов, – рассказала главный специалист по работе со СМИ УГКСЭ по Могилевской области Ирина Рачковская.
Обвинение в совершении преступления следствием предъявлено 31-летнему сыну потерпевшей, который проживал совместно с матерью. По данным следствия, сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Анастасия Лавринович, многочисленные раны мужчина нанес матери накануне вечером в ходе ссоры, будучи в состоянии алкогольного опьянения. Результаты проведенных судебных медико-криминалистических экспертиз помогли установить орудие преступления, а также восстановить события произошедшего по механизмам образования следов крови.
– По итогам проведенных биологических и генетических экспертиз установлено наличие крови потерпевшей на одежде обвиняемого. На поверхности одного из изъятых в доме ножей судебными экспертами обнаружены клетки, которые могли образоваться от биологических материалов погибшей и ее сына, – говорится в сообщении.
В отношении мужчины также проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. Согласно выводам экспертов УГКСЭ по Могилевской области, в момент преступления обвиняемый мог сознавать фактический характер и значение своих действий и руководить ими, в состоянии аффекта не находился. Следственное управление УСК по Могилевской области предъявило ему обвинение по п. 6 ч. 2 ст. 139 (убийство, совершенное с особой жестокостью) УК РБ. Обвиняемый остается под стражей, уголовное дело передано прокурору для направления в суд.
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В Могилеве сын убил свою мать. Эксперты и криминалисты восстановили хронику страшного дня
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Фото: ЧУЙКО Павел Викторович