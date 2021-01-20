В Могилеве сын убил свою мать. Эксперты и криминалисты восстановили хронику страшного дня

, – рассказалаОбвинение в совершении преступления следствием предъявлено 31-летнему сыну потерпевшей, который проживал совместно с матерью. По данным следствия, сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Анастасия Лавринович, многочисленные раны мужчина нанес матери накануне вечером в ходе ссоры, будучи в состоянии алкогольного опьянения. Результаты проведенных судебных медико-криминалистических экспертиз помогли установить орудие преступления, а также восстановить события произошедшего по механизмам образования следов крови., – говорится в сообщении.В отношении мужчины также проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. Согласно выводам экспертов УГКСЭ по Могилевской области, в момент преступления обвиняемый мог сознавать фактический характер и значение своих действий и руководить ими, в состоянии аффекта не находился. Следственное управление УСК по Могилевской области предъявило ему обвинение по п. 6 ч. 2 ст. 139 (убийство, совершенное с особой жестокостью) УК РБ. Обвиняемый остается под стражей, уголовное дело передано прокурору для направления в суд.