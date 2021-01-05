В Могилеве создают клуб будущих мужей

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Идея такова: к участию приглашаются горожане в возрасте от 18 до 45 лет, которые не готовы мириться с кризисом понятия «мужчина» в современном обществе. Собираясь вместе, они будут обсуждать мужские проблемы и сообща искать пути их решения. А проблемы эти самые разные: от психологических при вступлении в брак до планирования семейного бюджета.Потенциальных участников организаторы клуба настраивают на позитив, который «по-любому будет»: «Мужской коллектив сумеет принять все ваши мнения без смеха и критики и поможет вместе найти ответы на наболевшие вопросы». И предлагают желающим влиться в их ряды до 11 января заполнить анкету. Первое занятие клуб планирует провести уже 16 января. Кстати, все «уроки» – а встречаться будущим мужьям предлагают по субботам, обещают даже мастер-классы по танцам – будут бесплатными.