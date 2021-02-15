В Могилеве спасатели помогли маленькой девочке. Ее рука застряла в сливе раковины, сообщает МЧС.
14 февраля вечером к работникам МЧС обратилась жительница облцентра и сообщила, что у ее ребенка три пальца застряли в раковине в ванной комнате.
Женщина находится в декретном отпуске по уходу за ребенком. Тем вечером она купала дочь, при этом ребенок засунул пальцы в металлическую защитную решетку сливной горловины раковины. Помочь своей дочери женщина не смогла.
На место оперативно выехали работники пожарного аварийно-спасательного отряда. Сотрудник МЧС и врач скорой помощи освободили ребенка с помощью угловой шлифмашинки и других инструментов. Девочка в помощи медиков не нуждалась, все разрешилось благополучно.
Фото: МЧС
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В Могилеве сотрудники МЧС помогли годовалой девочке
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