В Могилеве состоится конкурс "Золотая мечта"

В Могилеве с 2 по 5 ноября пройдет III Международный фестиваль-конкурс искусств «Золотая мечта». Индивидуальные исполнители и творческие коллективы от 4 лет и старше выступят с творческими номерами в различных направлениях: вокальное искусство, хореография, музыкально-инструментальное и театральное искусство.

Цель фестиваля-конкурса – популяризация различных жанров художественного творчества, поддержка талантливых детей и молодежи, развитие творческих способностей и повышение уровня исполнительского мастерства.

Конкурсные выступления участников фестиваля пройдут в концертном зале «Могилев». Оценивать выступления будет профессиональное жюри, которое определит обладателей Гран-при, лауреатов и дипломантов фестиваля-конкурса.