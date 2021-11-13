В Могилеве пьяный мужчина хотел сократить путь до магазина и попал под авто







С травмами мужчина госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка.К слову, пешеходный переход находится в нескольких десятках метров от места аварии. К сожалению, решение сократить путь до магазина обернулось неприятными последствиями. ГАИ напоминает о необходимости пешеходам переходить дорогу строго в установленных местах, убедившись в безопасности.Фото УГАИ.