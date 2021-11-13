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  2. В Могилеве пьяный мужчина хотел сократить путь до магазина и попал под авто

В Могилеве пьяный мужчина хотел сократить путь до магазина и попал под авто

Как сообщили в ГАИ Могилевского облисполкома, 12 ноября в 18:43 водитель RAVON двигался по улице Гришина в районе спорткомплекса "Олимпиец" и совершил наезд на внезапно вышедшего на дорогу пешехода. 56-летний могилевчанин переходил проезжую часть в неустановленном месте и не был обозначен световозвращающим элементом, а также находился в состоянии алкогольного опьянения.


С травмами мужчина госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка.
К слову, пешеходный переход находится в нескольких десятках метров от места аварии. К сожалению, решение сократить путь до магазина обернулось неприятными последствиями. ГАИ напоминает о необходимости пешеходам переходить дорогу строго в установленных местах, убедившись в безопасности.

Фото УГАИ.

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