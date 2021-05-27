В Могилеве прошел областной слет юных спасателей-пожарных

В Могилеве финалисты зональных конкурсов (все они состоят в рядах Белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных) демонстрировали свои ловкость, силу, умения, знания и креатив в 6 конкурсах: «Визитная карточка», «Смотр строя и песни», «Оказание первой помощи», «Знатоки ОБЖ», «Сводные полевые учения» и «Боевое развертывание».Конкурсы были зрелищными. К примеру, в «Боевом развертывании» ребята – каждой команды участвовало по 5 человек – оперативно надевали боевую одежду и снаряжение, после разрешения судьи выдвигались к щиту с пожарным оборудованием, прокладывали магистральную линию и заливали мишени водой. В ходе «Сводно-полевых учений» искали пострадавшего в задымленном помещении, ликвидировали последствия обрушения, а также проводили спасательные работы на поверхности воды.По итогам всех этапов соревнования победителями стали юные спасатели из команды «Лайф» (Могилевский район). Серебро – у «Миротворцев» из Быхова. С бронзой домой в Горки вернулась команда NEXT.Фото: МЧС