В Могилеве проходит турнир по мини-гольфу среди молодежи, посвященный Дню народного единства

Сегодня на площадке для игры в мини-гольф в Могилеве собрались представители работающей молодежи: члены городского комитета БРСМ – всего 12 команд. Ребята, а это около 50 человек, соревнуются в довольно «экзотическом» виде спорта. Турнир приурочен к празднованию Дня народного единства.

– Такой турнир среди союзной работающей молодежи проводим впервые, – отметил первый секретарь Могилевского городского комитета БРСМ Сергей Чичев. – Он приурочен к Дню народного единства. Ведь данный вид состязаний командный, он как раз и объединяет ребят, дает возможность пообщаться, познакомиться с другими участниками. Всего у нас заявлено 12 команд, в каждой из которых по 4 человека. Это представители первичек организаций нашего города. Не все из них профессионалы, некоторые играют в мини-гольф впервые. Но это станет для участников хорошей тренировкой. Турнир включает прохождение 18 дорожек с разными препятствиями. Ребята посоревнуются в личном и командном зачетах. Надеюсь, такие соревнования станут традиционными.

Среди участников – работники ОАО «Могилевхимволокно». Капитан команды – электромонтер охранно-пожарных сигнализаций участка связи Глеб Романовский:

– Ребята собраны с разных производств. Играем впервые, пришли за новыми впечатлениями. К тому же это хороший повод пообщаться не только в рабочей обстановке. Турнир нас объединит, это символично в преддверии Дня народного единства.

Напомним, уникальная площадка для мини-гольфа открылась в Могилеве в 2016 году. Среди жителей Могилева она становится все более популярнее.

– Мы стараемся популяризировать этот вид спорта. На протяжении лета к нам приходят ребята из разных учреждений образования города, для них проводятся мастер-классы, соревнования, обучение, – отметил заместитель председателя Могилевского городского физкультурно-спортивного клуба Дмитрий Щербатый. – Также у нас работают инструкторы по физкультурно-массовой работе, которые занимаются с ребятами в кружках. Планируется также, что в Могилеве пройдут республиканские соревнования по мини-гольфу.

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