В магазине крупной торговой сети в Могилеве продавались небезопасные детские погремушки, информирует БЕЛТА.
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– В продаже был обнаружен детский подарочный набор, в котором были погремушка "Браслетик" и прорезыватель. А также несколько погремушек-подвесок на кроватку. Данные игрушки изготовлены в Российской Федерации, – уточнили в областной инспекции Госстандарта.
Были проведены исследования, благодаря которым удалось установить, что детские товары не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 008/2011 "О безопасности игрушек". Игрушка и ее составные части, в том числе и крепежные детали, могут считаться безопасными лишь в том случае, если они способны выдерживать механические нагрузки, возникающие при использовании по назначению. При этом детская продукция не должна разрушатся и обязана сохранять свои потребительские свойства. Игрушка и ее составные части должны исключать риск, связанный с удушьем детей.
В ходе испытаний ударом погремушки разрушились, в результате чего образовались части, способные нанести серьезный вред здоровью ребенка. Госстандарт запретил ввоз и обращение данной детской продукции на территории Беларуси.
Фото: pixabay.com
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В Могилеве продавались небезопасные детские погремушки
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