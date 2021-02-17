В связи с нарушениями технических регламентов Таможенного союза было решено приостановить в Могилеве работу сети крупных торговых объектов "Планета Одежда Обувь", информирует БЕЛТА.
Согласно информации Могилевской областной инспекции Госстандарта, в торговых объектах ООО "Мегапланета" продаваемая продукция легкой промышленности, продукция для подростков и детей не соответствовала техническим регламентам Таможенного союза о безопасности ТР ТС 007/2011 и ТР ТС 017/2011.
– Отсутствовали документы, подтверждающие соответствие продукции требованиям указанных регламентов. Изделия без таких документов не допускаются к обращению на рынке. Кроме того, в маркировке продукции была неполная информация, которая не позволяет идентифицировать продукцию должным образом, – рассказали специалисты.
Торговые объекты приостановили свою работу с 17 февраля. Возобновление работы магазинов станет возможным в случае устранения нарушений.
Фото: pixabay.com
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В Могилеве приостановлена работа сети крупных торговых объектов
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