В ДТП в Могилеве пострадали пять человек, в том числе ребенок. Об этом сообщает ГАИ УВД Могилевского облисполкома.
Авария случилась 14 июля в 22.24. 22-летний водитель автомобиля Audi 100 двигался в районе дома №15 по ул.Королева, не справившись с управлением, он допустил занос машины влево. Легковушка выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилем Сitroen Xsara.
В результате аварии пострадали водитель Audi и три его пассажира 20, 22 и 24 лет, а также девятилетний ребенок из авто Сitroen. С травмами различной степени тяжести они доставлены в медучреждение.
Фото: ГАИ УВД Могилевского облисполкома
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В Могилеве при столкновении легковушек пострадали пять человек, включая ребенка
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