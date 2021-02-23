В Могилеве представители власти и молодежь обсудили ключевые моменты ВНС

Открытый диалог «Единство. Развитие. Независимость», который стал частью одноименного областного молодежного форума, собрал в Могилеве около 70 участников. Госуправленцы обсудили ключевые аспекты VI Всебелорусского народного собрания с самыми активными представителями молодого поколения региона.
Помощник Президента - инспектор по Могилевской области Леонид Мартынюк в своем выступлении отметил, что уже не первый раз принимал участие в «народном вече». Раньше ему довелось быть делегатом от Брестской области, в этот раз он отправился на собрание в качестве приглашенного:
- Нынешний форум впечатлил меня, - подчеркнул Леонид Алексеевич, - поэтому, когда мне предложили выступить перед молодежной аудиторией, сразу согласился. Хочу поделиться впечатлениями и тем драйвом, который я получил от атмосферы, от выступающих и их докладов. Они все – от Президента до простого тракториста-механизатора - нашли правильные и нужные слова, говорили от души, по-честному, оголили много проблем.
По словам Мартынюка, мероприятие, призванное принести пользу всему белорусскому народу, получилось результативным и затронуло большой спектр вопросов. Например, повальную приватизацию, которую Беларуси хотят навязать из вне:
- Мы сейчас единственная страна постсоветском пространстве, которая не допустила этого. Процесс идет, но нужными темпами и в правильном направлении, что позволяет не допустить нарушений, в том числе - коррупционного характера. И в силах молодежи ускорить эти процессы в будущем. Также идет ликвидация слабых предприятий, но идет мягко, деликатно и правильно. Наша экономика социально-ориентированная, и мы не можем за раз закрыть все, что значит выбросить на улицы тысячи людей. За этими рабочими местами стоят судьбы и жизни людей.
Молодежь тоже не отсиживалась молча, а активно включилась в обсуждения. Ребят интересовало конституционное строительство, возможная реформа избирательной системы, происходящие в Беларуси политические процессы.
- Диалог действительно получился открытым, - подытожил заместитель председателя Могилевского облисполкома Валерий Малашко. – Молодые люди высказывают реальные мысли, которые позволят всем нам вернуть спокойствие в страну, дальше развиваться, при условии консолидации и совместного обсуждения тех или иных вопросов. Считаю, нужно настойчивее привлекать молодежь к диалогу, ведь это совсем другое поколение, сформированное в рамках суверенного государства, эти ребята прошли более гладкий путь становления. Самое главное, что сегодня я не услышал от них агрессии, выпадов или каких-то упреков. Мне показалось, что это было заинтересованное, не ангажированное участие в решении актуальных проблем.
Встречи с молодежью актуальны на сегодняшний день, считает Диана Каштанова из Бобруйска:
- Это удобная форма работы. Мы можем получить ответы на интересующие вопросы и рекомендации, узнать мнение других людей. Например, сегодня я с интересом слушала помощника Президента, потому что это прямой канал донесения информации от Администрации Президента и самого Главы государства. Мои ожидания от открытого мероприятия подтвердились, прозвучало много важных вещей. Нужно продолжать в том же духе!
Фото: БЕЛТА
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В Могилеве представители власти и молодежь обсудили ключевые моменты ВНС
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