В Могилеве подросток украл накопления своего друга

В оперативно-дежурную службу Ленинского РОВД Могилева с заявлением обратилась 42-летняя могилевчанка. Она рассказала: у ее несовершеннолетнего сына были похищены деньги – 2050 рублей и 720 долларов, которые за продолжительное время смог накопить подросток. Немалая сумма бесследно исчезла из квартиры, расположенной по улице Степной.

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Официальный представитель Ленинского РОВД Могилева Елена Симонова рассказала:

– Сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних выяснили: чужие наличные постепенно уносил с собой 14-летний приятель сына заявительницы, учащийся одной из общеобразовательных школ города. Оказалось, что 10-летний мальчик познакомился с новым приятелем, играя во дворе в футбол. Командная игра сплотила подростков, ребята стали общаться, а после один стал приглашать другого в гости. Совместное времяпрепровождение в квартире позволило новому знакомому детально изучить планировку жилища и выяснить, где лежат накопленные мальчиком деньги. Внушительную сумму ребенок собрал с подарочных денег родителей на различные праздники, планируя со временем приобрести себе дорогостоящую технику.

На протяжении десяти дней, когда гость захаживал к младшему приятелю, он понемногу брал деньги, причем на глазах у мальчика, хоть тот и пытался протестовать. После визитов к мальчику «разбогатевший» подросток стал уезжать домой на такси, хотя раньше, по словам знакомых, не всегда мог позволить себе даже проезд в общественном транспорте. У него стали появляться новая одежда и дорогостоящие продукты питания. Родители подростка почему-то воспринимали все как должное, даже не интересуясь, где их сын берет деньги. К тому же школьник пристрастился к играм в онлайн-казино, чем и оправдывал свои траты.

Когда же накопления его нового друга иссякли, школьник решил изучить содержимое шкафов его родителей. Этого приятель уже не стерпел и обо всем рассказал своей матери, которая и обратилась в милицию.

Сейчас похищенное частично изъято и возвращено владельцу. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, следователями дана правовая оценка.

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