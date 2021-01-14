30-летний водитель такси Могилева обратился в милицию с жалобой на то, что у него похитили рюкзак с портмоне и документами. Общий ущерб пострадавший оценил в 160 белорусских рублей. Как уточняет официальный представитель Ленинского РОВД Могилева Елена Симонова, инцидент произошел во время выполнения таксистом очередного заказа:
Фото: pravo.by
– Сотрудники отдела уголовного розыска райотдела установили, что чужое имущество забрал 26-летний могилевчанин. Оказавшись в салоне автомобиля, парень заметил стоящий на заднем сидении рюкзак. Он предположил, что его забыл предыдущий пассажир и, уходя, прихватил с собой.
Похищенное уже изъято и возвращено таксисту. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело, следователями будет дана правовая оценка.
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В Могилеве пассажир украл рюкзак водителя такси
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