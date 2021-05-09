В Могилеве открыли первый магазин государственной символики

Первый в Беларуси специализированный магазин государственной символики ОАО «Могилевсоюзпечать» открыли сегодня в День Государственного герба и флага в областном центре.
– Идея появилась после того, как к нам стали обращаться жители города, предприятия, общественные организации. Поэтому решили сосредоточить в одном торговом объекте товары с государственной символикой и национальным колоритом, – отмечает директор ОАО «Могилевсоюзпечать» Елена Лагунда. – Открытие магазина – символичная акция, особенно в Год народного единства. Важно популяризировать государственную символику и атрибутику Республики Беларусь.
Магазин будет специализироваться на продаже товаров с белорусской символикой – флагов, гербов, вымпелов, настольных флажков. В ассортименте и сувенирная, книжная, бумажно-беловая и печатная продукция.
На открытии магазина присутствовал председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц.
– В День Победы наши символы – герб и флаг – являются духовно-нравственным идеалом белорусского народа. Он направляет на патриотизм, на истинные дела. Сегодня мы – единая нация, все мы хотим сделать нашу страну светлой и красивой, удобной для проживания каждого жителя. Сегодня, открывая магазин государственной символики, мы даем возможность каждому гражданину нашей страны приобрести символику, гордиться ей. Все больше и больше людей узнает о Беларуси, о характере нашего человека, о мужестве и героизме. В сложнейшее для страны время наше государство выдержало, победило и освободило страны Европы. Мы горды, что живем среди победителей, на земле победителей! – отметил Леонид Константинович.
В торговом объекте можно будет приобрести магниты с изображением памятных мест нашей страны, также расписную сувенирную посуду: чашки, тарелки, блюдца, миниатюрные кувшинчики, расписные колокольчики и шкатулки, фигурки и поделки из соломки, традиционные куклы в национальных нарядах, корзинки, салфетки изо льна. Одной из первых покупательниц стала Софья Киселькова. Девушка отметила, что для молодого поколения День Победы – важный праздник:
– Сегодня мы отмечаем 9 Мая, а также День Государственного флага и герба. Когда проходят какие-либо международные соревнования и наши спортсмены поднимаются на пьедестал, берет гордость за нашу страну. За то, что Беларусь – единый народ со своими сакральными символами.
Еще одна покупательница – Маргарита Смирнова – приобрела тематический белорусский магнитик:
– Очень удобно, что все белорусские сувениры собраны в одном месте. Можно будет приобретать памятные подарки для друзей-иностранцев. Я, например, сегодня купила магнитик с караваем для подруги из Смоленска, которая приедет ко мне на следующей неделе. Ей будет приятно получить такую памятную вещь.
На стеллажах книжные подарочные издания о Беларуси: «Беларусь. Праз стагоддзi у будучыню», «99 знаменитых мест Беларуси», «Регионы Беларуси: энциклопедия. Том 6. Могилевская область», «Могилевская область: край, в котором мы живем», «Беларусь помнит. Нельзя забыть. Нельзя понять. Нельзя оправдать. Энциклопедия сожженных деревень в годы Великой Отечественной войны», «Линия Сталина. Фотоальбом», «Минск: из руин к процветанию».
Также в магазине планируется организовать услугу по нанесению символики стран мира, логотипов общественных организаций на кепки, майки, флаги на авто и многое другое по представленным в каталоге магазина эскизам.
Фото: БЕЛТА
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В Могилеве открыли первый магазин государственной символики
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