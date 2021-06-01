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В Могилеве открылась детская игровая площадка

Сегодня по улице Циолковского, д.1 в Могилеве открылась детская игровая площадка. На празднике, который приурочен к Международному дню защиты детей, собрались горожане с малышами. Для ребят территория для игр стала настоящим подарком. Теперь близ жилых домов есть оборудованная зона для активностей. Идея обустроить площадку принадлежит Могилевскому отделению Белорусской торгово-промышленной палаты.

Архивное фото

Во время открытия игровой зоны председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович отметил:

– Есть такое понятие, как социальная ответственность бизнеса. Оно выглядит как формальный тезис, на самом же деле  – наша моральная ответственность. Чтобы сполна насладиться и понять сегодняшний праздник, нужно сделать что-то для детей, пусть небольшое, но настоящее. То, что останется для них и доставит им удовольствие. Я бы хотел увязать эту инициативу с нашей большой государственной программой «Малая родина». У каждого человека есть такое место. В том числе это наши дворы. Те, кто выросли в городах, знают, что такое двор. Мы здесь знакомились, играли, общались, влюблялись, взрослели. Потому свой двор можно считать малой городской родиной. 

Владимир Улахович добавил, что с помощью областной, городской и районной администраций этот уголок будет обустраиваться и дальше.  

Помощник Президента – инспектор по Могилевской области Леонид Мартынюк в свою очередь добавил, что площадка станет настоящим украшением двора: 

– Каждый хочет внести определенную лепту в развитие своего города, сделать ту территорию, где бываешь каждый день, краше. Хорошо, когда все идет симбиозом и вместе. Одновременно работают государство и частные структуры – создают и благоустраивают определенные территории. Ведь все понимают, что это делается для их детей. На площадку приходят не только ребята, но и родители, которые общаются, любуются красотой. Поэтому та работа, которая сегодня ведется в области, значимая. 

В День защиты детей Леонид Мартынюк пожелал хороших родителей:

– Важно, чтобы каждый задумался над судьбой своего ребенка, его поведением и воспитанием. Поскольку воспитание в большинстве своем лежит на семье, ценностях родителей. Ребенок, который чувствует близость матери и роль отца, растет защищенным и счастливым, – заключил Леонид Мартынюк. 
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Фото: Алексей БИБИКОВ
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