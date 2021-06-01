В Могилеве открылась детская игровая площадка

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Во время открытия игровой зоны председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович отметил:Владимир Улахович добавил, что с помощью областной, городской и районной администраций этот уголок будет обустраиваться и дальше.в свою очередь добавил, что площадка станет настоящим украшением двора:В День защиты детей Леонид Мартынюк пожелал хороших родителей:заключил Леонид Мартынюк.