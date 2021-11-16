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  2. В Могилеве отделения облбольницы и госпиталя инвалидов войны принимают пациентов по профилю

В Могилеве отделения облбольницы и госпиталя инвалидов войны принимают пациентов по профилю

В Могилеве некоторые отделения областной больницы и областного госпиталя инвалидов Отечественной войны начали принимать пациентов по профилю. Такая информация опубликована в официальном Telegram-канале Минздрава.


Так, в Могилевской областной клинической больнице вернулись к оказанию медицинской помощи пациентам гематологического и ревматологического профиля. Ранее здесь прошла дезинфекция. 

Пациенты онкологического профиля уже могут обратиться за медпомощью в Могилевский областной и Бобруйский межрайонный онкологический диспансеры. 

Отмечается, что на Могилевщине работают 62 больничные организации. Общее число коек в стационарах области составляет 10 661, из них для оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19 и пневмонией задействованы 2 506 коек. 

Фото из архива БЕЛТА
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