В Могилеве отделения облбольницы и госпиталя инвалидов войны принимают пациентов по профилю

В Могилеве некоторые отделения областной больницы и областного госпиталя инвалидов Отечественной войны начали принимать пациентов по профилю. Такая информация опубликована в официальном Telegram-канале Минздрава.
Так, в Могилевской областной клинической больнице вернулись к оказанию медицинской помощи пациентам гематологического и ревматологического профиля. Ранее здесь прошла дезинфекция.
Пациенты онкологического профиля уже могут обратиться за медпомощью в Могилевский областной и Бобруйский межрайонный онкологический диспансеры.
Отмечается, что на Могилевщине работают 62 больничные организации. Общее число коек в стационарах области составляет 10 661, из них для оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19 и пневмонией задействованы 2 506 коек.
Фото из архива БЕЛТА