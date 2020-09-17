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В Могилеве объявили литературный конкурс к очередной годовщине битвы при Лесной

«Лесная – место воинской славы» – так называется литературный конкурс, который объявили Могилевское областное отделение Союза писателей Беларуси, областной комитет ОО БРСМ,  МГУ имени А. Кулешова и общественное объединение «Русское культурно-просветительское общество» при содействии Славгородского райисполкома и представительства Россотрудничества в Беларуси. Организаторы уточняют, что конкурс –это часть духовно-культурной акции, приуроченной к 312-летию битвы при Лесной.


– Цель конкурса – в сохранении исторической памяти, налаживании международного сотрудничества в области патриотического литературного творчества, а также поиска и популяризации молодых талантов, – рассказал председатель Могилевского областного отделения общественного объединения «Союз писателей Беларуси» Александр Казеко.

Принять участие в конкурсе пригласили талантливых поэтов и прозаиков Беларуси и России. Возрастные категории, к слову, разделены – от 14 лет до 21 года, от 22 до 35 лет и старше 35. Работы будут приниматься до 5 октября 2020 года как на русском, так и на белорусском языках. Жанр поэзии должен быть представлен стихотворением, прозы – эссе или небольшим рассказом, посвященным событиям Северной войны 1700–1721 годов. На суд жюри будет приниматься и публицистика, авторы которой расскажут об отдельных боях и героях этого периода.

Лучшие работы планируется опубликовать на страницах областных СМИ Могилевщины.

Фото: БЕЛТА
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