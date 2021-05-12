Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.53
EUR: 3.06
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Беларусь помнит
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. В Могилеве начался суд по группе Тихановского – Статкевича: Северинец, Афнагель и другие

В Могилеве начался суд по группе Тихановского – Статкевича: Северинец, Афнагель и другие

Сегодня в Могилеве начался суд по делу о массовых беспорядках участников группировки Тихановского – Статкевича. Заседания пройдут в закрытом режиме.


Фигуранты Афнагель Е., Войнич А., Винярский М., Юхневич П., Счастная И., Козлов Д., Северинец П. обвиняются в приготовлении к преступлению, предусмотренному различными частями статьи 293 УК – “Массовые беспорядки”.

По информации следствия, Павел Северинец, Евгений Афнагель и другие персонажи, уже показавшие себя в финансируемых из-за рубежа незаконных объединениях «Молодой фронт», «Белорусская христианская демократия», «Европейская Беларусь», «Зубр» проявили активность в интернете с октября 2019 года. Впервые группировка попробовала силы в ноябре – декабре 2019-го во время антироссийских акций. Это была тренировка к «беломайдану».

Как мы рассказывали ранее ( https://www.sb.by/articles/final-tsinichnoy-igry-rassledovanie.html ), попутно в публичном пространстве появляется и вечно безработный оппозиционер Николай Статкевич. Афиширует стратегию «Народнай грамады» к выборам, в которой призывает к смене власти через улицу под видом акций по сбору подписей за единого кандидата от оппозиции. О планах говорит и в серии интервью, других выступлениях. То есть уже тогда, в 2019-м, оппозиция готовилась не к выборам, а к беспорядкам.

Согласно плану, единым кандидатом-спойлером от оппозиции должен был стать Северинец – человек, известный своими националистическими и антироссийскими высказываниями. Планировал выдвинуть свою кандидатуру на выборах Президента – 2020, затем демонстративно сняться и призвать людей «на плошчу». Все мы помним организованные беспорядки в Минске на пл. Октябрьской в 2006-м и на пл. Независимости в 2010-м. Именно к такой «плошчы» готовились и теперь. Однако Северинец надежд не оправдал. Тогда ему и Афнагелю решили отдать улицу: они должны были отвечать за организацию беспорядков, промывку мозгов аудитории, привлечение в группировку участников. На роль же псевдолидера, как мы помним, вывели Тихановского, а потом – его супругу.

Афнагель, выполняя свою роль, собирает команду. Ставка — на выходцев из «Молодого фронта», «Зубра», БХД, «Европейской Беларуси» Войнича, Юхневича, Винярского, Счастную, начинающего блогера Козлова и др. Они должны были искать и обрабатывать аудиторию, вербовать соучастников и вовлекать их в преступления. В планах созданной структуры – подготовка и совершение преступлений до выборов и после них. Планировались уличные беспорядки, блокировка дорог, остановка предприятий, погромы, поджоги, уничтожение имущества, угрозы людям, вооруженное сопротивление силовикам…

С задержанием основных фигур – Северинца, Тихановского и Статкевича – созданные группировки, к примеру связка Афнагель – Войнич – Винярский – Юхневич – Счастная, начинают работать автономно. С четким планированием, управлением, конспирацией. Для привлечения новых соучастников создаются и раскручиваются такие телеграм-каналы, как «Европейская Беларусь», «МАЯ КРАIНА БЕЛАРУСЬ», «БАСТА!», «Беларусь 24» и другие. В них дублируются одинаковые сообщения: призывы, анонсы акций, уличных беспорядков и т. д. В компетенции Афнагеля, Войнича, Винярского и Юхневича – запугивание людей, травля и угрозы, деанонимизация силовиков, призывы к физическим расправам с видеофиксацией для дальнейшего размещения в сети. Также за этими людьми – призывы к беспорядкам и забастовкам, используемые как средство мобилизации толпы. Призывы адресовались работникам госпредприятий «Беларуськалий», «Гродно Азот», БЕЛАЗ, МАЗ, МТЗ, МЗКТ, «Амкодор» и др. Аналогичные атаки были и на специалистов БЖД, медиков, студентов…

Да, большинство фигурантов официально не работали, жили на гранты. Распределял деньги Афнагель. Следствие располагает данными и о других источниках финансирования.

…Сентябрь 2020-го, выборы уже прошли. Основные правонарушители изолированы. Реанимированием протестов занялись оставшиеся на свободе Афнагель, Войнич, Винярский, Юхневич и Счастная (администратор чатов, вела шесть чатов и телеграм-каналов). Планируются перекрытия дорог, нападения на милиционеров в их домах. Отдельно оговаривается необходимость записывать свои акции и действия на видео для отчета перед нанимателями... Последний из группировки Тихановского задержан в январе этого года.

Мы продолжим следить за историей.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Александр КУШНЕР
Версия для печати
Новости и статьи
На торгах 14 мая доллар и евро подешевели, российский рубль подорожал
В Молодежном театре эстрады 23 мая пройдет фестиваль хореографического искусства DANCE EVOLUTION – 2021
Результаты исследования популяционного иммунитета к COVID-19 помогут определиться с дальнейшей тактикой борьбы с вирусом
Эти два знака зодиака подставят вас без зазрения совести
Гигин: любой человек, который поднимает бчб-флаг, предает память наших дедов, прадедов
Прямая линия по кибербезопасности пройдет в понедельник
В Конституционной комиссии обсудили будущий статус Всебелорусского народного собрания
В России выявили более 9400 новых случаев коронавируса за сутки
Греция открывает границы для вакцинированных "Спутником V" туристов
Конституционная комиссия не поддержала предложение закрепить в Конституции смешанную или пропорциональную избирательную систему
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Где же вы теперь
Мясные лавки, точки с сырами и зеленью, прилавки с травяными сборами и домашним вареньем. Чем интересовался Президент на экорынке в Валерьяново
СМИ: Трамп возобновит проведение митингов для своих сторонников летом
Энергия ветра: на Минщине расширяется зеленая сеть ветроустановок
В Бобруйске проходит второй день фестиваля в поддержку семьи, материнства и детства «Счастье в детях»
Конституционная комиссия предлагает запретить совмещение должностей депутата и члена Правительства
Информация о гибели уроженки Беларуси в Израиле уточняется – представитель посольства
Более 80 столичных пар зарегистрируют брак в Международный день семьи
Прогноз погоды на 15 мая: кратковременные дожди и от +7 °С до +22 °С
Приговор военнослужащему Ураду: виновен в измене государству
ТД «Валерьяново» хочет купить Олексин. Президент: уверен, он сделает более ответственно, потому что вкладывает свои деньги
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Гроздья душистые
Гигин – о новой Конституции: нужно предопределить стабильность нашего общества
Конституционная комиссия предлагает ограничить законотворческие полномочия Президента
Землетрясение магнитудой 6,6 произошло у берегов Индонезии
В Конституции может появиться положение о принесении депутатами и сенаторами присяги на верность народу
Порядка 800 новобранцев Минщины пополнят ряды Вооруженных Сил в весенний призыв
Картину Пикассо продали на аукционе Christie's за $ 103 млн
В Минске начался судебный процесс по обвинению студентов вузов в организации незаконных массовых мероприятий
«Белпочта» ко Дню семьи доставит открытки бесплатно
Гигин: с подавляющим большинством стран мира у Беларуси вполне нормальные отношения
Стало известно о состоянии пострадавших при стрельбе в Казани детей
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Отложите яйца
Более тысячи добровольцев уже поучаствовали в проекте по изучению популяционного иммунитета к коронавирусу
Лукашенко потребовал навести порядок на всех рынках и проверить их на предмет посредничества
Лукашенко: безопасность продуктов питания должна быть непререкаемой
Министр архитектуры и строительства 15 мая проведет прямую телефонную линию
Число погибших из-за атак Израиля достигло 115 человек
Лукашенко посетил торговый дом «Валерьяново» в Минском районе
Гигин: тема Победы как краеугольная идея нашей государственности должна быть заложена в Конституции
Две легковушки столкнулись в Минске на перекрестке улиц Долгобродской и Уральской
Число заразившихся коронавирусом в Индии превысило 24 миллиона
Стала известна дата выхода специального эпизода сериала «Друзья»
мнение
Алексей АВДОНИН
Высокий кредит доверия
В Мексике почти 220 тыс. человек умерли вследствие COVID-19
Самыми популярными были поезда из Минска в Брест и Витебск: БЖД подвела итоги майских выходных
«Монако» вслед за ПСЖ вышел в финал футбольного Кубка Франции
Авторы
СКАНИРУЙТЕ