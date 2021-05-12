В Могилеве начался суд по группе Тихановского – Статкевича: Северинец, Афнагель и другие

Сегодня в Могилеве начался суд по делу о массовых беспорядках участников группировки Тихановского – Статкевича. Заседания пройдут в закрытом режиме.
Фигуранты Афнагель Е., Войнич А., Винярский М., Юхневич П., Счастная И., Козлов Д., Северинец П. обвиняются в приготовлении к преступлению, предусмотренному различными частями статьи 293 УК – “Массовые беспорядки”.
По информации следствия, Павел Северинец, Евгений Афнагель и другие персонажи, уже показавшие себя в финансируемых из-за рубежа незаконных объединениях «Молодой фронт», «Белорусская христианская демократия», «Европейская Беларусь», «Зубр» проявили активность в интернете с октября 2019 года. Впервые группировка попробовала силы в ноябре – декабре 2019-го во время антироссийских акций. Это была тренировка к «беломайдану».
Как мы рассказывали ранее ( https://www.sb.by/articles/final-tsinichnoy-igry-rassledovanie.html ), попутно в публичном пространстве появляется и вечно безработный оппозиционер Николай Статкевич. Афиширует стратегию «Народнай грамады» к выборам, в которой призывает к смене власти через улицу под видом акций по сбору подписей за единого кандидата от оппозиции. О планах говорит и в серии интервью, других выступлениях. То есть уже тогда, в 2019-м, оппозиция готовилась не к выборам, а к беспорядкам.
Согласно плану, единым кандидатом-спойлером от оппозиции должен был стать Северинец – человек, известный своими националистическими и антироссийскими высказываниями. Планировал выдвинуть свою кандидатуру на выборах Президента – 2020, затем демонстративно сняться и призвать людей «на плошчу». Все мы помним организованные беспорядки в Минске на пл. Октябрьской в 2006-м и на пл. Независимости в 2010-м. Именно к такой «плошчы» готовились и теперь. Однако Северинец надежд не оправдал. Тогда ему и Афнагелю решили отдать улицу: они должны были отвечать за организацию беспорядков, промывку мозгов аудитории, привлечение в группировку участников. На роль же псевдолидера, как мы помним, вывели Тихановского, а потом – его супругу.
Афнагель, выполняя свою роль, собирает команду. Ставка — на выходцев из «Молодого фронта», «Зубра», БХД, «Европейской Беларуси» Войнича, Юхневича, Винярского, Счастную, начинающего блогера Козлова и др. Они должны были искать и обрабатывать аудиторию, вербовать соучастников и вовлекать их в преступления. В планах созданной структуры – подготовка и совершение преступлений до выборов и после них. Планировались уличные беспорядки, блокировка дорог, остановка предприятий, погромы, поджоги, уничтожение имущества, угрозы людям, вооруженное сопротивление силовикам…
С задержанием основных фигур – Северинца, Тихановского и Статкевича – созданные группировки, к примеру связка Афнагель – Войнич – Винярский – Юхневич – Счастная, начинают работать автономно. С четким планированием, управлением, конспирацией. Для привлечения новых соучастников создаются и раскручиваются такие телеграм-каналы, как «Европейская Беларусь», «МАЯ КРАIНА БЕЛАРУСЬ», «БАСТА!», «Беларусь 24» и другие. В них дублируются одинаковые сообщения: призывы, анонсы акций, уличных беспорядков и т. д. В компетенции Афнагеля, Войнича, Винярского и Юхневича – запугивание людей, травля и угрозы, деанонимизация силовиков, призывы к физическим расправам с видеофиксацией для дальнейшего размещения в сети. Также за этими людьми – призывы к беспорядкам и забастовкам, используемые как средство мобилизации толпы. Призывы адресовались работникам госпредприятий «Беларуськалий», «Гродно Азот», БЕЛАЗ, МАЗ, МТЗ, МЗКТ, «Амкодор» и др. Аналогичные атаки были и на специалистов БЖД, медиков, студентов…
Да, большинство фигурантов официально не работали, жили на гранты. Распределял деньги Афнагель. Следствие располагает данными и о других источниках финансирования.
…Сентябрь 2020-го, выборы уже прошли. Основные правонарушители изолированы. Реанимированием протестов занялись оставшиеся на свободе Афнагель, Войнич, Винярский, Юхневич и Счастная (администратор чатов, вела шесть чатов и телеграм-каналов). Планируются перекрытия дорог, нападения на милиционеров в их домах. Отдельно оговаривается необходимость записывать свои акции и действия на видео для отчета перед нанимателями... Последний из группировки Тихановского задержан в январе этого года.
Мы продолжим следить за историей.
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В Могилеве начался суд по группе Тихановского – Статкевича: Северинец, Афнагель и другие
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