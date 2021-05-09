В Могилеве начался праздник, посвященный Дню Победы

Торжественное мероприятие «В сердцах поколений – Великая Победа» развернулось на площади Славы. В нем приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, руководство области и города, представители трудовых коллективов, молодежь и общественность.



Тысячи горожан сегодня по традиции вышли на улицы, чтобы поприветствовать тех, кто ковал Победу на фронтах Великой Отечественной войны, а также отдать дань памяти тем, кто погиб за мирное будущее Беларуси. Многие могилевчане присоединились к масштабной акции «Беларусь помнит!».



Выступая перед горожанами, председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц отметил, что День Победы – это наша память и гордость, история нашей страны, история каждой семьи, часть нашей души, которую передали нам отцы, деды, прадеды.



– 76 лет назад советский народ принес мир всей планете, всему человечеству. Великая Победа над немецким фашизмом была достигнута неимоверно высокой ценой. На ее алтарь свои жизни положили свыше 20 миллионов граждан Советского Союза. Наша республика потеряла в войне каждого третьего жителя. Беларусь первой приняла на себя удар вероломного врага. В народной памяти сохранилась беспощадность оккупантов. Фашисты стремились уничтожить белорусов как народ, как нацию. Они не знали жалости ни к старикам, ни к женщинам, ни к детям. Мы помним трагедию Хатыни. Мы помним трагедию Борок и еще ста одиннадцати деревень Могилевской области, сожженных дотла вместе с их жителями. Но наш народ выстоял! – отметил председатель облисполкома.



Беларусь стала живым памятником той страшной войны. В ее летопись золотыми буквами вписана героическая оборона Могилева. 23 дня и ночи в июле 41-го защитники города вели тяжелейшие бои с беспощадными дивизиями противника. Именно здесь, при обороне Днепровского рубежа, укрепилась вера в то, что враг будет разбит.



– Мы преклоняемся перед великим поколением победителей. Их вклад в Победу бесценен. Они спасли Отечество, жизнь будущих поколений, освободили Европу, защитили мир, восстановили города и села, добились грандиозных свершений. Время не властно перед их мужеством, единством, достоинством и стальной силой духа, – считает Леонид Заяц. – Мы преисполнены чувством благодарности к тем, кто не вернулся с поля боя. Мы низко склоняем голову перед всеми жертвами той страшной войны. Прошу почтить их память минутой молчания.



После минуты молчания Леонид Заяц обратился к ветеранам:



– Вы сражались за жизнь против смерти. Вы были и навсегда останетесь Победителями. Низкий поклон вам и безграничная благодарность за Великую Победу.



Студентка МГУ имени А.А. Кулешова Дарья Франтикова поделилась мыслью:



– В первую очередь этот праздник – со слезами на глазах. Те подвиги, которые совершали наши деды, прадеды, а для кого-то уже прапрадеды, забывать не стоит никогда. Именно благодаря им мы живем в красивой, суверенной Беларуси. Мы живем под чистым небом, можем радоваться каждому дню. И это заслуга наших смелых, отважных предков.



К Вечному огню были возложены венки и цветы. Память о погибших воинах почтили минутой молчания. Затем праздничные мероприятия по случаю Дня Победы продолжились на открытых площадках областного центра. Финалом торжеств по традиции станет праздничный салют.